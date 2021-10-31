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ديوان الموظفين يبدأ عقد مقابلات الوظائف الإشرافية

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 12:40

غزة - الرأي

بدأ ديوان الموظفين العام في غزة، اليوم الأحد، عقد المقابلات الشفويـة للمنافسـة على الوظائف الإشرافيـة.

وقال ديوان الموظفين، إنه سيتم إجراء مقابلات لـ 76 وظيفة إشرافية "دائرة" لصالح 25 وزارة ومؤسسة حكومية ضمن الجولة الأولى. 

وذكر أنه عقد سلسلة لقاءات تحضيرية استمرت على مدار يومين للجان المقابلات تناولت شرحاً تفصيلياً لمنهجية عمل المقابلات وكافة الترتيبات الإدارية اللازمة لتنفيذ المسابقات بشفافية وموضوعية.

وأوضح الديوان، أن اللقاءات ناقشت أيضا المحاور والمجالات التخصصية التي سيتم تقييم الموظفين عليها في نموذج التقييم، خلال جلسات فرعية مع كل لجنة على حدا.

وأشار إلى أنه تم استعراض آلية التعامل مع التطبيق المحوسب لنظام المقابلات، ومتطلبات العمل به خلال انعقاد اللجان.

وأكد رئيس الديوان يوسف الكيالي، أنه سيتم إنجاز ملفات المسابقات بمهنية عالية، لضمان جودة المخرجات.

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