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"التمريض" تعقد دورة عن انظمة الجودة وأدوات تحسين الخدمة التمريضية

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:06

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غزة-الرأي

 عقدت الإدارة العامة للتمريض دورة لمشرفي ورؤساء أقسام التمريض بعنوان "أدوات تحسين الجودة" Quality improvement tools

بدوره، أكد نائب مدير عام التمريض د. إبراهيم منصور على السعي المتواصل لتجويد الخدمات التمريضية والارتقاء بها، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الأطقم التمريضية. متوجها بالشكر لكل من ساهم في إعداد وانجاح الدورة متمنيا التوفيق والسداد لكل الملتحقين فيها.

من جهتها ، أشارت أ. نائلة المصري مدير دائرة تمريض الرعاية الأولية إلى أهمية انعقاد هذا النوع من الدورات العلمية التي تعنى بتطوير المهارات التمريضية وخلق ثقافة مهنية من شأنها الرقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في كافة مرافق وزارة الصحة.

وعبر مدير دائرة الجودة والسياسات د. معتصم صلاح عن سعادته لتقديم هذه الدورة موضحا أهمية نشر ثقافة الجودة بين أطقم العمل التمريضي وتدريبهم على كيفية استخدام أنظمة الجودة وادواتها في تحسين الخدمة التمريضية والصحية.

يذكر بأن الدورة قد شملت شرح بعض التطبيقات العملية لأنظمة الجودة في الرعاية التمريضية ومناقشة ذلك مع الحضور والمشاركين.

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