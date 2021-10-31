الحكم المحلي تستعرض خطتها لمواجهة كوارث الشتاء

غزة-الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعا للجنة الطوارئ الخاصة بإدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء لاستعراض خطة الوزارة والهيئات المحلية لمواجهة كوارث الشتاء.

وكان اللقاء بحضور رئيس اللجنة م. زهدي الغريز ونائب رئيس اللجنة م. سالم الصفدي وبمشاركة أعضاء اللجنة من الدفاع المدني ووزارة الاشغال العامة والإسكان ووزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية وسلطة الطاقة واتحاد البلديات والاعلام الحكومي.

بدوره، أكد الغريز على ضرورة تعزيز إمكانيات المؤسسات الشريكة لمواجهة مخاطر الشتاء القادم وخاصة بعد العدوان الأخير، مشددا على رفع مستوى الجهوزية لدى البلديات والمؤسسات العاملة في الميدان.

ونوه الى ضرورة تفعيل دور الاعلام في توعية المواطن الغزي من خلال البرامج الإعلامية التي تبث عبر وسائل الاعلام المحلية والمرئية والمسموعة ووسائل الاعلام الحديثة والتي تهدف إلى رفع مستوى الحذر لدى المواطن وتعزيز روح التعاون.

وشدد الغريز على ضرورة التأكد من سلامة اللوحات الاعلانية في الشوارع من خلال البلديات والدفاع المدني وبالتعاون مع الشرطة، لافتا إلى أن الجهود تسير على قدم وساق لاستكمال العمل في وادي بيت حانون وأن البلديات ووزارة الأشغال تصارع الوقت لإنجاز مسار الوادي وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومزروعاتهم.

وأضاف الغريز: " نوصي البلديات بضرورة المتابعة الدورية واللحظية لمنع تجمع أي مياه في المناطق التي تعرضت للقصف كحزام ناري لمنع تسرب المياه والتي قد تسبب كوارث في المباني المحيطة"، منوها بأن العمل يسير قدماً لإنجاز برنامج الكتروني للمتابعة الدورية والتدخل العاجل للإغاثة الطارئة في حال لزم الامر .

وطالب الحضور بضرورة وجود مخصص مالي لحالات الطوارئ لتسهيل إجراءات العمل.

من جهته أكد أ. مصطفى قزعاط ضرورة تفعيل دور لجان الأحياء لكونهم حلقة ربط أساسية وجنود مجهولة في الميدان، مشيرا إلى أن أهمية دور الحكومة في توفير اللوجستيات الخاصة من السولار والأدوات المستخدمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وفي السياق أفاد م. ناصر ثابت أن آليات وزارة الأشغال على استعداد للتعاون مع البلديات لخوض أي تحديات أو عقبات تواجهها.

