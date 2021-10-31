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الحكم المحلي والأشغال تبحثان مستجدات المشاريع المشتركة بينهما

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:28

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غزة-الرأي

قامت الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي  بمتابعة سير العمل في المشاريع المشتركة بينها و وزارة الاشغال.
حيت تم عقد اجتماع بحضور م. رامي المصري مدير مشاريع غزة و م. سالم الصفدي مدير دائرة الاشراف والمتابعة وبمشاركة م. ناصر ثابت و م. محمد العسكري من وزارة الاشغال ومهندسي مؤسسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وم. ماهر سالم عن بلدية غزة، تم بموجبه النقاش حول عدد من مستجدات المشاريع والعقبات التي تواجهها وكيفية تذليلها.
كما تم استعراض مستجدات مشروع الكسارة الخاص بالطرق الزراعية ومشروع إزالة برج الجوهرة ومشروع تدعيم شاطئ قطاع غزة ومدى التدخل العاجل فيها.
وأكد الجميع على ضرورة الانتهاء من تلك المشاريع بشكل عاجل وقبل دخول فصل الشتاء وخاصة في مشروعي تدعيم شاطئ بحر غزة وتعبيد الطرق الزراعية من خلال مشروع الكسارة.
وشدد المجتمعين على ضرورة تكثيف جهود البلديات في التعاون على انجاز الدور المطلوب منهم وتضافر الجهود من أجل تحقيق المصلحة العامة.
 

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