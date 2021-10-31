رئيس سلطة الأراضي في زيارة تفقدية لمكتب الجنوب

غزة- الرأي

تفقد المستشار/د. عماد الباز رئيس سلطة الأراضي، مكتب فرع الجنوب الواقع بمحافظة خانيونس، وذلك ضمن متابعته الميدانية لآلية سير عمل إدارات ومكاتب سلطة الأراضي، والاطلاع على سير قسمي الطابو والمساحة بفرع الجنوب .

وكان برفقته مدير عام الشئون الإدارية والمالية عرابي ابوشعبان، وتم خلال الجولة

وأشاد الباز بالجهود المبذولة من موظفي مكتب فرع الجنوب في خدمة المواطنين، وأوعز لمدير الشئون الإدارية والمالية بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للموظفين بفرع الجنوب.

وجرى خلال الجولة الاطلاع على التعديات على الأراضي الحكومية في محافظات الجنوب، كما شدد رئيس سلطة الأراضي بضرورة زيادة حملات التفتيش على الأراضي الحكومية للحفاظ على الممتلكات العامة.