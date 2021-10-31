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خان يونس: تنفيذ حملة نظافة وكنس رمال في مركز المدينة

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:45

خانيونس- الرأي:

شرعت بلدية خان يونس بتنفيذ حملة نظافة وكنس رمال وغسيل للشوارع مركز المدينة والطرق الرئيسية المحيطة والجدار الخارجي لقلعة برقوق التاريخية، وذلك ضمن حملة النظافة التي أطلقتها وزارة الحكم المحلي مع بلديات القطاع قبل نحو أسبوعين.

وشارك في الحملة التي انطلقت من وسط المدينة رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة يوسف شبير، بالإضافة إلى ما يزيد عن (100) صانع جمال من موظفي البلدية والعاملين في برنامج التشغيل المؤقت حيث استهدفت كنس الشوارع وجمع النفايات الورقية والمنزلية لتزيين شوارع المدينة وإظهارها بمظهر حضاري وجمالي وللحفاظ على البيئة المحيطة.

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