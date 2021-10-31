الزراعة تعقد ورشة عمل بعنوان "طرق وآليات إنتاج الكمبوست"

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتربة والري، بالتعاون مع دائرة التنمية البشرية بوزارة الزراعة في مقر مركز التدريب، ورشة عمل حول "طرق و آليات إنتاج الكمبوست" تم خلالها مناقشة ورقة عمل مقدمة من قبل شركة أكنان حول إعداد الكمبوست من الحمأة " المخلفات العضوية الناتجة من عملية معالجة المياه العادمة".



وحضر الورشة كل من م. معيد الأغا مدير عام التربة والري، أ. سامي النخالة مدير التنمية البشرية بالوزارة، وم. ماهر الجمل من التربة والري، وم. نزار الوحيدي الخبير الزراعي، د خليل طبيل خبير التربة والتسميد، وأ.د محمد أبو هيبة مدير شركة "أكنان"، محمود الهندي باحث في مجال التسميد العضوي وممثلين عن سلطة البيئة ووزارة الصحة ومجلس النفايات الصلبة ومهندسين وفنيين من وزارة الزراعة.



بدوره رحب النخالة بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي ضمن دعم وزارة الزراعة للشركات الوطنية العاملة في المجال الزراعي.



بدوره، تحدث المهندس الجمل في كلمه له عن وزارة الزراعة عن "الكمبوست: وأهميته بالنسبة للنبات، مؤكداً على تشجيع وزارة الزراعة لأي شركة وطنية تقوم بإنتاج أي مدخل من مدخلات العملية الزراعية.

كما تحدث أيضاً على أنه يتم ترخيص الأسمدة العضوية المنتجة محلياً لتداولها في السوق بعد أن تنفذ الشركة جميع الإجراءات و الشروط المقررة من وزاة الزراعة لترخيص سماد زراعي منتج محلياً وفق قانون وزارة الزراعة لعام 2003 و 2018 .



من جانبه، تحدث المهندس الوحيدي عن طبيعة التربة في قطاع غزة و تصنيفها و خصوبتها، و مدى تأثير استخدام الكمبوست على تحسين صفات التربة من حيث حفظها للمياه وزيادة المغذيات في التربة.



كما تحدث البروفيسور خليل طبيل عن آلية استخدام الحمأة بعد المعالجة في عملية صناعة الكمبوست، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني و الزراعي بشكل عام

و تحدث أ. محمود الهندي عن عملية إنتاج الكمبوست من الحمأة في شركة أكنان والخطوات المتبعة من قبل الشركة.



وفي السياق ذاته، تحدث د. أبو هيبة عن شركة "أكنان" ونشاطاتها و تجاربها في مجال الأسمدة العضوية والخطط المستقبلية لإنتاج الكمبوست من الحمأة .



واختتمت الورشة من قبل المهندس معيد الاغا بعد إجراء عدة نقاشات وتوصيات على أن يتم التواصل الدوري مع شركة أكنان لإنتاج تجربة استدام الحمأة في إنتاج الكمبوست وفق المواصفات و المعايير التي تقررها وزارة الزراعة بما يحفظ صحة المزارع الفلسطيني وفق معايير الصحة العامة لاستخدام الكمبوست في الزراعة .

