العميد سلمان يُشيد بجهود شرطة مكافحة المخدرات بالوسطى

أشاد مدير شرطة محافظة الوسطى العميد إياد سلمان بدور شرطة مكافحة المخدرات فرع الوسطى بالجهود المبذولة في ملاحقة ومتابعة تجار ومروجي المخدرات.
وأكد العميد سلمان أن شرطة مكافحة المخدرات تبذل جهوداً كبيرة لمنع وصول هذه السموم إلى قطاع غزة
ووقوعها في أيدي الشباب .
وقال العميد سلمان : " إنه بإسناد شرطة المحافظة تم إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات المطلوبين للقضاء العسكري وهما (ر.م) و(م.ح) " ، مضيفاً أنه تم ضبط 8 فروش حشيش و130 حبة مخدرة خلال مهمة نوعية للمكافحة أمس .
وثمّن سلمان دور مدير فرع مكافحة الوسطى رائد محمد شاهين بدوره في تشديد وتضييق الدائرة على المروجين من خلال نشر الحواجز على مدار الساعة ، وجمع المعلومات والتحريات عن نشاط المروجين والتجار .
وشدد على أن الشرطة ستبذل كل الجهود من أجل أن يكون قطاع غزة
خالي من المخدرات ، وستضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه في الاستمرار بالترويج أو التعاطي في هذه الآفة المدمرة ، مطالباً بتشديد العقوبات الرادعة بحق المروجين.