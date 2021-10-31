"هندسة المركبات" بالمواصلات تناقش حملة الفحص الشتوي

غزة- الرأي

ناقش بهاء الاغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات حملة الفحص الشتوي مع جمعيات ذات العلاقة ، وذلك بحضور جبر رضوان عن المجلس الأهلي لمنع حوادث السير و أ. خالد المدلل عن جمعية فلسطين للسلامة المرورية وذلك اليوم في مقر الوزارة.



بدورة رحب الاغا بالحضور مؤكداً على أهمية المؤسسات الأهلية في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة والتعاون المشترك مع الوزارة في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأضاف الاغا، إنه من المقرر انطلاق حملة الفحص الشتوي في السابع من نوفمبر وتستمر حتى السابع من شهر مارس للعام القادم، حيث تشمل الحملة فحص صلاحية المركبة للسير على الطريق وفق المعايير المحددة من قبل الإدارة العامة لهندسة المركبات.



وتم الاتفاق على مرافقة الأخوة في الجمعيات ذات العلاقة لدوريات السلامة على الطرق خلال الحملة.