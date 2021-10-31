الإرشاد بالأوقاف تناقش الخطة التشغيلية الخاصة بالنزلاء لعام 2022

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية ورشة عمل خاصة بإعداد الخطة التشغيلية الخاصة بالنزلاء لعام 2022م في مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات، بمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة.



وأوضح مدير دائرة الدعوة المجتمعية وفا عياد أن الدافع وراء عقد هذه الورشة هو استثمار أوقات النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف إعادة بنائهم نفسياً وجسدياً وفكرياً ليخرجوا بعد قضاء محكومياتهم أعضاء فاعلين في مجتمعهم قادرين على المساهمة في بناء نهضة المجتمع.



وأشار إلى أن البرامج التي سيتم إدراجها في الخطة التشغيلية لعام 2022 تشتمل على مجموعة من الفعاليات والأنشطة الدينية والتربوية يقوم بتنفيذها الوعاظ والدعاة المكلفين من وزارة الأوقاف والشئون الدينية، من خلال إلقاء خطب الجمعة والمحاضرات الدينية بشكل أسبوعي.



وأضاف :" كما سيتم تنفيذ الملتقيات الدعوية التي تهدف جميعها إلى تعميق الوازع الديني في نفوس النزلاء وغرس الفضيلة من خلال القيم الإيمانية، كما تحرص على إشراك النزلاء في المسابقات الدينية وإقامة الأنشطة والندوات والفعاليات ومسابقات تحفيظ القران".