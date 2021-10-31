الزكاة بالأوقاف تُنفذ المرحلة الثانية لمشروع توزيع لحوم "الهدي" المجمدة

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية المرحلة الثانية من مشروع توزيع لحوم الأضاحي المجمدة للعام 2021م، الذي استهدف (11606) أسرة متعففة من خلال لجانها المنتشرة على مستوى محافظات قطاع غزة، بواقع (2) كيلو لكل أسرة، بتمويل كريم من مؤسسة "أمان فلسطين ماليزيا".



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم، أن إدارته بذلت جهوداً كبيرة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها عبر نقلها من الثلاجات المركزية إلى لجان الزكاة في المحافظات الخمس، لضمان الحفاظ على وصولها بشكل سليم.



وأشار الى أن هذا المشروع جاء ضمن سلسلة من المشاريع والأنشطة التي تنفذها الإدارة العامة للزكاة خلال الربع الأخير من عام 2021م.



وشكر اسليم مؤسسة أمان ماليزيا على جهودهم الكبيرة ودورهم الريادي في دعم وتمويل هذا المشروع والكثير من المشاريع الخيرية في اطار دعمها لأهلنا في قطاع غزة.