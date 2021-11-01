5 طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لسماعات AirPods

هناك خلل شائع يعاني منه العديد من مالكي AirPod ولكن يسهل إصلاحه نسبيًا، وهو أن تتعطل إحدى سماعات AirPod، وتحصل فقط على الصوت في الأذن اليمنى أو اليسرى، ومن الصعب الإشارة على الفور إلى سبب واحد للفشل، فقد تكون بطارية منخفضة، أو إعداد برنامج أو غيرها من الأسباب، لذلك عليك أن تتحقق من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، للعثور على ما يصلح AirPods الخاصة بك، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

قم بتبديل اتصال Bluetooth

عندما يتعذر اتصال أحد أجهزة AirPods، فغالبًا ما يكون من الجيد استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال البدء بأسهل الإصلاحات أولاً، ففي بعض الأحيان، يكون هناك خلل في البرنامج يمكن حله فقط عن طريق إيقاف تشغيل Bluetooth ثم تشغيله مرة أخرى.

يمكنك القيام بذلك على جهاز iPhone أو iPad من خلال هذه الخطوات: ابدأ تطبيق "الإعدادات". اضغط على Bluetooth ثم اسحب زر Bluetooth إلى اليسار، ثم عد إلى اليمين مرة أخرى.

افحص البطارية في سماعة الـ AirPod

يحدث هذا بشكل متكرر أكثر مما قد تتوقعه، أن تنفد البطاريات في AirPods بمعدلات مختلفة وتنتهى إحداها قبل الأخرى، ولهذا السبب يبدو أن إحدى السماعات فقط تعمل.

اعد تشغيل جهاز iPhone الخاص بك

إذا لم يؤد إيقاف تشغيل Bluetooth وإعادة تشغيله مرة أخرى إلى حل المشكلة، فمن المحتمل أن يؤدي إعادة تشغيل الجهاز بالكامل إلى حل المشكلة، ويستغرق الأمر دقيقتين فقط.

قم بتنظيف AirPods

قد يكون السبب في كتم الصوت بعض الاتساخ الذى تراكم في السماعة، لذلك باستخدام بعض الأدوات البسيطة مثل قطعة قماش خالية من النسالة والماء تنظيف AirPods لاستعادة صوتها بالكامل.

انتقل إلى أبل للحصول على الدعم

إذا لم تنجح أي من نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه، فمن المحتمل إلى حد ما أن المشكلة ليست شيئًا يمكنك حله باستخدام البرنامج أو التنظيف الخفيف، فقد يكون هناك خلل في الأجهزة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الاتصال بدعم أبل لمعرفة ما إذا كانت أجهزة AirPods بحاجة إلى الإصلاح أو الاستبدال.