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الطب النفسي يشيد بجودة الخدمات المقدمة للمرضى

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:13

الطب النفسي يشيد بجودة الخدمات المقدمة للمرضى
الطب النفسي يشيد بجودة الخدمات المقدمة للمرضى

غزة- الرأي

عقدت إدارة مستشفى الطب النفسي لقاءها الشهري لتقييم الأداء العام للأقسام الإدارية وتصويب مسارات العمل.


 وأشاد مدير الطب النفسي د. عبد الله الجمل بجهود الأقسام الإدارية في خدمة المستشفى وتحقيق الضبط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.


بدوره أكد مدير دائرة الشئون الإدارية والمالية إيهاب أبو سمعان ان حرص دائرته على التكامل مع باقي الإدارات، مشيرا الى الجهود المبذولة حاليا في ملفات الضبط الإداري وحوسبة المستشفى والاشراف الاداري في الفترة المسائية.


وفي سياق متصل، بحث مدير دائرة خدمات الصحة النفسية د.عادل عودة تطورات العمل في دائرة خدمات الصحة النفسية بالإدارة العامة للصحة النفسية، وذلك خلال اجتماعه برؤساء الأقسام.


وناقش معهم خطة العمل القادمة في ضوء توجهات الادارة العامة للصحة النفسية نحو الضبط الإداري وتحسين خدمات الصحة النفسية.

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