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تويتر يتيح لمشتركي خدمة “بلو” المدفوعة الوصول إلى الخصائص الجديدة أسرع

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:15

تويتر يتيح لمشتركي خدمة “بلو” المدفوعة الوصول إلى الخصائص الجديدة أسرع
تويتر يتيح لمشتركي خدمة “بلو” المدفوعة الوصول إلى الخصائص الجديدة أسرع

عندما طرحت منصة التواصل الاجتماعي تويتر خدمته الجديدة “تويتر بلو” أمام المستخدمين في أستراليا وكندا، في حزيران/يونيو الماضي أتاحت للمشتركين الوصول إلى خصائص وخدمات حصرية مقابل اشتراك شهري يعادل 3 دولارات أمريكية. والآن يمكن لهؤلاء المشتركين الوصول إلى الخصائص الجديدة التجريبية قبل باقي المستخدمين من خلال خدمة “تويتر لابز”.


 وتسمح خدمة “تويتر لابز” للمستخدمين بتثبيت  المحادثات على قمة رسائلهم المباشرة، وتحميل فيديوهات تصل مدتها إلى 10 دقائق، على الرغم من إمكانية تغيير ما هو متاح.
وبحسب رسالة نشرتها شركة تويتر فإن “خصائص لابز تتغير باستمرار وقد تصبح متاحة لكل مستخدمي موقع تويتر، وقد يتم حذفها أو توفيرها فقط لمشتركي تويتر بلو”.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مشتركي تويتر بلو  يمكنهم بالفعل تنظيم مفضلاتهم  في مجلدات وتحويل مواضيع المحادثة إلى نصوص  سهلة القراءة  في وضع القراءة. كما يمكنهم استخدام زر تراجع والذي يتيح لهم 30 ثانية لمرجعة أي تغريدة وتعديلها قبل بثها.  وهذه خاصية طال انتظار مستخدمي تويتر لها.
وتعتبر خدمة تويتر لابز وسيلة جديدة لجذب المزيد من المستخدمين إلى خدمة تويتر بلو مدفوعة الأجر، بهدف زيادة إيرادات الشركة. ولم تكشف شركة  تويتر حتى الآن عن الجدول الزمني لتوفير خدمة تويتر بلو خارج أستراليا وكندا حتى الآن.

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