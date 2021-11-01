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سوسييداد ينفرد بالصدارة وأتلتيكو يعرقل انطلاقة بيتيس

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:21

سوسييداد ينفرد بالصدارة وأتلتيكو يعرقل انطلاقة بيتيس
سوسييداد ينفرد بالصدارة وأتلتيكو يعرقل انطلاقة بيتيس

أهدر ريال سوسييداد فوزا كان في متناوله واستسلم للتعادل 1 - 1 مع أتلتيك بلباو في الوقت القاتل كما عرقل أتلتيكو مدريد انطلاقة ريال بيتيس الناجحة هذا الموسم وألحق به الهزيمة الثالثة بالتغلب عليه 3 - صفر أمس الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

على استاد "أنويتا" ، كان سوسييداد في طريق لتحقيق الفوز على بلباو بهدف نظيف سجله ألكسندر إيساك من ضربة جزاء في الدقيقة 58 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 84 طرد إينيجو مارتينيز لاعب بلباو لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ولكن بلباو تغلب على النقص العددي في صفوفه وانتزع التعادل في الوقت القاتل بهدف سجله إيكر مونيايين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانفرد سوسييداد بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وأشبيلية ، وارتفع رصيد بلباو إلى 18 نقطة.

على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" سجل كل من البلجيكي يانيك كاراسكو (27)، والأرجنتيني جيرمان بيتسيلا (63 في مرماه من طريق الخطأ)، والبرتغالي جواو فيليكس (81) أهداف أتلتيكو.

وهذا هو الفوز الأول لأتلتيكو منذ خسارته في دوري أبطال أوروبا في 19 تشرين الأول الحالي على أرضه أمام ليفربول الإنكليزي (3-2)، إذ سقط مرتين في فخ التعادل في آخر مباراتين بالدوري أمام ريال سوسييداد وليفانتي بالنتيجة نفسها (2-2).

وكان آخر فوز في الدوري لأتلتيكو على حساب برشلونة المأزوم في الثاني من تشرين الأول.
ووجه أتلتيكو مدريد إنذاراً شديد اللهجة إلى الفريق الإنكليزي حيث سيحل ضيفا عليه بملعب "أنفيلد" الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المسابقة القارية العريقة

ورفع "روخيبلانكوس" رصيده إلى 22 نقطة، مقلصاً الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطتين علما بأن الفريقين يملكان مباراة مؤجلة، فيما بقي ريال بيتيس خامساً مع 21 نقطة.

 

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