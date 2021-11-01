وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلمية" يكرم كوادر قسم مكافحة العدوى بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2104) الاثنين1/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و241 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تبحث إنشاء وحدة صحية نفسية للأطفال المقيمين فيها وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المحروقات والغاز في غزة لشهر نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 4 وفيات و112 إصابة بـ 224 حادث سير خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: نابولي وميلان يواصلان البداية القوية والصدارة المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي يتصدر والزمالك يلاحقه قبل القمة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج في غزة لهذا اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون معمؤسسة أطباء بلا حدود أسبانيا MSF

مستشفى النصر تبحث إنشاء وحدة صحية نفسية للأطفال المقيمين فيها

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:46

مستشفى النصر تبحث إنشاء وحدة صحية نفسية للأطفال المقيمين فيها
مستشفى النصر تبحث إنشاء وحدة صحية نفسية للأطفال المقيمين فيها

غزة- الرأي

بحث مدير مستشفى الرنتيسي النصر د. مصطفى الكحلوت، إنشاء وحدة صحة نفسية للأطفال المرضى المقيمين في المستشفى، وذلك خلال لقائه اليوم بوفد من مؤسسة أطباء بلا حدود أسبانيا.


وبحث الطرفان الإمكانيات المتاحة لتنفيذ إنشاء الوحدة بما يتناسب مع مصلحة المرضى وتقديم الخدمات والدعم النفسي لهم.


وثمن د. الكحلوت اهتمام المؤسسة بمتابعة إنشاء وحدة صحية نفسية للتخفيف من معاناة المرضى وتقديم المساعدة لهم.


وضم الوفد كلا من أ. أبو بكر ستوم نائب منسق مكتب غزة والطاقم المرافق من مؤسسة أطباء بلا حدود أسبانيا وأ. ترنيم الوحيدي من الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة وأ. نظمية أبو سنيدة من الإدارة العامة للصحة النفسية.

251354157_558131675263180_7334667960846648218_n مستشفى النصر تبحث إنشاء وحدة صحية نفسية للأطفال المقيمين فيها
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟