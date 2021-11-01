مستشفى النصر تبحث إنشاء وحدة صحية نفسية للأطفال المقيمين فيها

غزة- الرأي

بحث مدير مستشفى الرنتيسي النصر د. مصطفى الكحلوت، إنشاء وحدة صحة نفسية للأطفال المرضى المقيمين في المستشفى، وذلك خلال لقائه اليوم بوفد من مؤسسة أطباء بلا حدود أسبانيا.



وبحث الطرفان الإمكانيات المتاحة لتنفيذ إنشاء الوحدة بما يتناسب مع مصلحة المرضى وتقديم الخدمات والدعم النفسي لهم.



وثمن د. الكحلوت اهتمام المؤسسة بمتابعة إنشاء وحدة صحية نفسية للتخفيف من معاناة المرضى وتقديم المساعدة لهم.



وضم الوفد كلا من أ. أبو بكر ستوم نائب منسق مكتب غزة والطاقم المرافق من مؤسسة أطباء بلا حدود أسبانيا وأ. ترنيم الوحيدي من الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة وأ. نظمية أبو سنيدة من الإدارة العامة للصحة النفسية.