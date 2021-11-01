"أبو سلمية" يكرم كوادر قسم مكافحة العدوى بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

كرم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، رئيس قسم مكافحة العدوى بالمجمع أ. سليمان العديني والعاملين معه على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في القسم، خاصة في ظل جائحة "كورونا" من خلال تنفيذهم للعديد من الإجراءات والسياسات الوقائية وعقدهم للعديد من المحاضرات والدورات العلمية والتدريبية في المجمع وما يعكسه ذلك على سلامة المرضى وبيئة العمل ومقدمي الخدمة الصحية بجودة عالية.



كما أكد أبو سلمية على ثقته العالية بكافة كوادر المجمع وحرصهم الملموس على تقديم وتجويد أفضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني.



وحضر اللقاء التكريمي المدير الطبي للمجمع د. حسن اللوح والمدير الاداري والمالي أ.رامي ومدير تمريض مستشفى الجراحة. أحمد الجبالي.