مستشفى الرنتيسي يقدم الخدمة التعلمية لأطفال مرضى السرطان

غزة- الرأي

واصلت إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال، بالتعاون مع مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان، تقديم الخدمة التعلمية للمرضى داخل أقسام المستشفى مع بداية الفترة الثانية من العام الدراسي 2021_2022م.



يذكر أنه للعام الخامس على التوالي مستشفى الرنتيسي يقدم خدمة التعليم للأطفال المنومين داخل المستشفى من خلال إنشاء فصل تعليمي للمرضى الذين لم يتلقوا التعليم في مدارس نظامية بسبب المرض وذلك بالتعاون مع مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان لتعويض الأطفال المرضى من خلال التعليم المساند وبالتوافق مع وزارة التربية والتعليم واعتماد الشهادات لهم بشكل رسمي.



كما تقدم مؤسسة بسمة أمل الدعم والإرشاد النفسي والترفيه وتوزيع الهدايا للأطفال المنومين بجانب النشاط التعليمي.