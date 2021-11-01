النائب العام يؤكد على دعم رجال الإصلاح لاستقرار المجتمع

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، خلال لقاء حواري مفتوح مع وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح منطقة شرق غزة، على المسئولية المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمعية والاهلية في حفظ أمن واستقرار المجتمع، وثمن دور الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح في حل الإشكاليات المجتمعية وإصلاح ذات البين وتأسيس بنية قوية لمجتمع متماسك.



فيما ناقش المستشارالمدهون مع الوجهاء والمخاتير، أثر تطبيق الصلح الجزائي كبديل للدعوى الجزائية وانعكاسه الإيجابي على الترابط المجتمعي، وتحقيق الردع الخاص والعام، وكذلك نتائج سياسة الباب المفتوح، وتدرج المظالم، وشدد في كلمته على ضرورة تحري رجال الإصلاح، والمخاتير للعدل بين الناس، وإحقاق الحق المبني على عدالة الإجراء، ونصرة الضعفاء من الناس، والمحافظة على تماسك النسيج المجتمعي بالوقوف على مسافة واحدة بين أطراف النزاع ؛تحقيقاّ للعدالة المجتمعية.



وعبر بدورهم رجال الإصلاح في مداخلاتهم عن رضا جمهور المواطنين على سياسة النيابة العامة في متابعة المظالم، ومقابلة النائب العام للمواطنين المتظلمين من خلال سياسة الباب المفتوح، وعلى دور النيابة العامة في رد المظالم، وتطبيق القانون.

