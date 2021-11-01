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الصحة تشيد بالخدمات التطويرية في مستشفى الهلال الاماراتي

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:56

غزة- الرأي

أكد مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة المهندس بسام الحمادين أن وزارة الصحة لا تألو جهداً في تطوير المستشفيات وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة فيها، لافتا الى الجهد المبذول في مستشفى الهلال الاماراتي من حيث البنية التحتية ومستوى النظافة والترتيب والخدمة الصحية المقدمة، جاء ذلك خلال تركيب مصعد آلي جديد في المستشفى.

من جهته، شكر مدير مستشفى الهلال الإماراتي د. مروان الهمص الإدارة العامة للهندسة والصيانة على جهودها في تطوير الخدمات الانشائية واللوجستية من ترميم جدران وأرضية العمليات والكشك وصيانة البويلر وطاولة العمليات ومحطة التحلية وافتتاح ورشة أجهزة طبية في المستشفى.

بدوره، أوضح المدير الإداري والمالي بالمستشفى أ.سامي أبو هويشل أهمية دعم الإدارة العامة للهندسة والصيانة للمستشفى في المشاريع القادمة مثل: خط كهرباء دائمة للمستشفى وتطوير قسمي التعقيم والمغسلة والتكييف المركزي لقسمي الكشك والعمليات.

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