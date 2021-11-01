أوقاف غزة تفتتح مسجد زياد بن رباح بالمحافظة

غزة- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف غزة مسجد زياد بن رباح، بمنطقة التفاح شمال محافظة غزة، بالتعاون مع لجنة إعمار المسجد .

جاء ذلك، بحضور مدير الأوقاف د. محمد سالم، ورئيس لجنة الاعمار أ. إبراهيم الشرفا، ورئيس رابطة علماء فلسطين أ.د. نسيم ياسين ، وقيادات مجتمعية وشخصيات اعتبارية ولفيف من العلماء والدعاة وأهالي الحي.



وخلال كلمة له، أكد سالم على أهمية المساجد في حياة المسلم، والدور الريادي الذي تقوم به في نشر رسالة الإسلام وتعزيز التآخي بين المسلمين، وتقديم العلم النافع على منابرها.



وثمن سالم جهود القائمين علي بناء المسجد, والمتبرعين بقطعة الأرض والبناء, من عائلة الشرفا ولجنة الإعمار, على ما بذلوه من أجل خدمة بيوت الله عز وجل.