وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للرياضة يناقش ترتيبات بطولة النخبة الأولى لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" يشرف على عقد مسابقة مدير دارئرة الطب الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش تحديد المؤشرات التنموية للأعوام 2022-2024م وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يعلن استعداده لموسم الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية طواقم بلدية الاحتلال تواصل أعمالها التهويدية بالمقبرة اليوسفية وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تُطلق برنامجاً تدريبياً لطلاب كلية الرباط وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تفتتح مسجد زياد بن رباح بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشيد بالخدمات التطويرية في مستشفى الهلال الاماراتي
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة البحرية تُطلق برنامجاً تدريبياً لطلاب كلية الرباط

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:11

الشرطة البحرية تُطلق برنامجاً تدريبياً لطلاب كلية الرباط
الشرطة البحرية تُطلق برنامجاً تدريبياً لطلاب كلية الرباط

غزة- الرأي

أطلقت الشرطة البحرية، برنامجاً تدريبياً لجميع طلبة كلية الرباط الجامعية، من تخصص الملاحة البحرية بمختلف الدفعات الملتحقة بالتخصص، على شاطئ بحر غزة.

وذكر العقيد رامي نوفل، مدير إدارة الشرطة البحرية أنه سيتم تدريب كل دفعة حسب المساق الموجود في خطة كلية الرباط الجامعية، بشكل عملي يُحاكي ميدان العمل وطبيعة البيئة البحرية في غزة، بما يخدم المصلحة العامة ويُعزز الإمكانات البشرية .

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة ثلاثة شهور تدريبية لإتقان المهارة المعطاة، لافتاً إلى اختلاف المساقات العملية للدفعة الخامسة في الإنقاذ والغوص "1" والتكتيك البحري، والدفعة السادسة في الإنقاذ والغوص1، والدفعة السابعة في السباحة 3 والإنقاذ 1، والدفعة الثامنة في السباحة 1.

وبيّن العقيد نوفل أن الملتحقين بالبرنامج التدريبي 116 طالباً، من الدفعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من تخصص الملاحة البحرية بهدف تنمية المهارات البرمائية وتدريب العنصر البشري للوصول به إلى تحمل الظروف داخل البحر.

5cf4c030-1dc0-440f-8925-51a0e2b7c567 الشرطة البحرية تُطلق برنامجاً تدريبياً لطلاب كلية الرباط
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟