الشرطة البحرية تُطلق برنامجاً تدريبياً لطلاب كلية الرباط

غزة- الرأي

أطلقت الشرطة البحرية، برنامجاً تدريبياً لجميع طلبة كلية الرباط الجامعية، من تخصص الملاحة البحرية بمختلف الدفعات الملتحقة بالتخصص، على شاطئ بحر غزة.

وذكر العقيد رامي نوفل، مدير إدارة الشرطة البحرية أنه سيتم تدريب كل دفعة حسب المساق الموجود في خطة كلية الرباط الجامعية، بشكل عملي يُحاكي ميدان العمل وطبيعة البيئة البحرية في غزة، بما يخدم المصلحة العامة ويُعزز الإمكانات البشرية .

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة ثلاثة شهور تدريبية لإتقان المهارة المعطاة، لافتاً إلى اختلاف المساقات العملية للدفعة الخامسة في الإنقاذ والغوص "1" والتكتيك البحري، والدفعة السادسة في الإنقاذ والغوص1، والدفعة السابعة في السباحة 3 والإنقاذ 1، والدفعة الثامنة في السباحة 1.

وبيّن العقيد نوفل أن الملتحقين بالبرنامج التدريبي 116 طالباً، من الدفعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من تخصص الملاحة البحرية بهدف تنمية المهارات البرمائية وتدريب العنصر البشري للوصول به إلى تحمل الظروف داخل البحر.