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"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أكتوبر

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:13

"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 8 آلاف و86 خدمةً طبيةً خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدَّم 810 خدمة فيما قدمت عيادة الأسنان 807 خدمة.

وأشارت إلى أن الأقسام الداخلية قدمت 796 استمارة طبية، بينما قدَّم قسم المختبر 1563 خدمة وقسم الأشعة 1274 خدمة وقسم التمريض 2268 خدمة، في حين جرى تقديم 1053 وصفة طبية.

وأكد مدير المستشفى الجزائري العقيد وائل شقفة أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 6 آلاف و977 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال الشهر المنصرم.

ولفت إلى أن قسم الأطفال استقبل 449 حالة، ومبيت أطفال 90 حالة، فيما استقبلت عيادات الجراحة 1101 حالة وعيادة النساء والولادة 373 حالة، بينما استقبل قسم الاستقبال 1653 وعيادات الباطنة 634 حالة، وحالات أخرى 873 حالة وتم اجراء 54 عملية جراحية.

وبين أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

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