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خلال ورشة عمل

العدل تناقش تحديد المؤشرات التنموية للأعوام 2022-2024م

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:41

العدل تناقش تحديد المؤشرات التنموية للأعوام 2022-2024م
العدل تناقش تحديد المؤشرات التنموية للأعوام 2022-2024م

غزة- الرأي

عقدت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل أمس الاحد، ورشة عمل داخلية مع ممثلي الإدارات والوحدات العامة بالوزارة لمناقشة الخطة التشغيلية للوزارة ودراسة الواقع الحالي وتحديد المؤشرات التنموية للأعوام 2022-2024م ومهام أخرى.


وبين الدكتور فهد زيادة مدير فهد زيادة مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة ، أن الورشة تأتي للعمل على تحليل الواقع الحالي بنهج تشاركي من خلال اتباع الأساليب والإجراءات العلمية الحديثة بهدف تحليل بهدف تحليل واقع الوزارة، مضيفاً نعمل للوصول لرسم استراتيجيات عمل فاعلة من خلال وضع المؤشرات التنموية للأعوام 2022-2024 القادمة.


وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة إجراءات وفعاليات ستقوم عليها الدوائر المختصة بالوازرة لإعداد خطة عمل تنموية فاعلة تتماشي مع المتغيرات المحيطة بالوزارة.

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