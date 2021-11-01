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خلال مسابقات للوظائف الإشرافية

"النحال" يشرف على عقد مسابقة مدير دائرة الطب الشرعي

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:48

غزة- الرأي

شارك عدد من  موظفي وزارة العدل  في المسابقات التي تعقدها الحكومة للوظائف الإشرافية لفئة مدير دائرة لعدد من الشواغر الوظيفية في دوائر الوزارة ومرافقها.


وأشرف وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال ومدير عام هيئة "توثيق" أ. إيهاب كحيل على عقد مسابقة مدير دائرة الطب الشرعي، فيما شارك عدد من مدراء عموم الوزارة في الإشراف على مسابقتي مدير دائرة التحكيم والخبرة والترجمة ودائرة كتبة العدل. 


و انطلقت اليوم المسابقات للوظائف الإشرافية على مستوى الحكومة والتي تعقد في ديوان الموظفين العام.


ويشارك خلال الأيام المقبلة عدد من الموظفين في مسابقة " مدير دائرة" لدائرتي المالية وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب.


وكانت الإدارة العامة للشؤون الإدارية قد عقدت لقاء مسبقاً للمتقدمين وأوضحت خلاله الشروط والآليات والمحاور وأكدت للموظفين على ضرورة الاستعداد بعد أن قدمت لهم عددا من الإرشادات والتوجيهات.

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