المجلس الأعلى للرياضة يناقش ترتيبات بطولة النخبة الأولى لكرة القدم

غزة- الرأي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة النخبة الأولى لكرة القدم، أن موعد إجراء قرعة البطولة هو يوم الأحد المقبل الساعة (١٢) صباحا في مقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وجرى صباح اليوم الاثنين، اجتماع حضره عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب، ومن لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم كل من عماد التتري أمين سر اللجنة، وعبد الحميد مهنا عضو اللجنة، لمناقشة ترتيبات البطولة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على موعد قرعة البطولة بمشاركة مندوبي الفرق الثمانية المشاركة وهي: خدمات رفح وشباب رفح، وشباب خان يونس واتحاد الشجاعية وخدمات الشاطئ والأهلي الفلسطيني والصداقة وغزة الرياضي.



وأوضحت اللجنة المنظمة أن البطولة التي تقام بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس "ياسر عرفات" ستنطلق يوم (١٣) من الشهر الجاري، بعد انتهاء فترة قيد اللاعبين التي حددها اتحاد الكرة، على أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب ويتأهل من يتفوق في مجموع المباراتين، بينما تقام المباراة النهائية ( مباراة واحدة) يوم الجمعة (٢٦) من نوفمبر الجاري، على استاد فلسطين الرياضي، مع ترتيب حضور الجمهور للبطولة وفق الإجراءات الصحية المتبعة وبإشراف الشرطة في الملاعب.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف اتحاد كرة القدم، تضم كل من :" عماد التتري، عبد الحميد مهنا، محمد أبو عيطة، محمود مسعود، غسان محيسن".