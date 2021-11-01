وزارة العمل تعزز التعاون المشترك مع بلدية غزة

غزة- الرأي

استقبل القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، مدير عام الإدارة العامة لتنمية التشغيل أ. محمد طبيل، برفقة مدراء الوحدات والدوائر، صباح اليوم الاثنين، وفدا من بلدية غزة، ممثلا بمدير دائرة الشئون الإدارية أ. ضياء سكيك، وعددا من موظفي البلدية.



ورحب طبيل بوفد بلدية غزة، مثمنا جهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع المحلي، ومؤكدا على تعزيز سبل التعاون المشترك بينهما.



بدوره أبدى سكيك سعادته بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل في خدمة شريحة كبيرة من سكان قطاع غزة، متطرقا للعديد من القضايا ذات التداخل المشترك بين الطرفين.



وفي نهاية الزيارة أكد الطرفان تعزيز التعاون المشترك في جميع الاتجاهات بما يساهم في خدمة المجتمع وزيادة الخدمات المقدمة.