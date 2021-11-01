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الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 351 مهمة خلال أكتوبر

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:32

الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 351 مهمة خلال أكتوبر
الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 351 مهمة خلال أكتوبر

خان يونس- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خان يونس، 351 مهمة خلال شهر أكتوبر الماضي، تنوعت بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت 153 شكوى وإفادة من المواطنات، فيما عملت على حل 18 قضايا بشكل ودي أو بتعهدات.

وأشار التقرير إلى مشاركة الشرطة النسائية في التحقيق في 105 قضية مختلفة، إلى جانب المشاركة في 14 مهمة تفتيش و9 مهمات ترحيل نزيلات، و6 مهمات إحضار مشروحات وضم حضانة ومشاهدة.

وبيّن التقرير أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في 16 فعاليات وأنشطة متنوعة تمت دعوتهم إليها، والتحقيق في 17 قضية اعتداء.

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