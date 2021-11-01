مديرية عمل رفح تنفذ زيارة ميدانية مشتركة للمنشآت الكبرى

رفح- الرأي

نفذ طاقم مشترك من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل ممثلًا بمدير دائرة السلامة والصحة المهنية م. عبد الفتاح حماد، وم. فدوى أبو شمالة، وقسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل رفح ممثلًا برئيس القسم أ. عيسى أبو ندى، والمفتش أ. موسى أبو موسى، زيارة تفتيشية شاملة مشتركة لأحدى المنشآت الكبرى في المدينة.



وأشار القسم إلى أنه تم خلال الزيارة تقييم المخاطر الموجودة في بيئة العمل وتحرير محضر ضبط بالمخالفات، وكيفية تنفيذ الإصحاحات المهنية المطلوبة وفقا لمعايير السلامة، وذلك لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة داخل المنشأة.