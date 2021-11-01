إذاعة القرآن الكريم تُطلق دورتها البرامجية الشتوية الجديدة "دنيا ودين"

غزة- الرأي

أطلقت إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية صباح اليوم الاثنين دورتها البرامجية الشتوية الجديدة والتي تحمل عنوان "دنيا ودين"، دلالة على أن برامجها تغطي جميع ما يتعلق بحياة المجتمع المسلم دينيًا ودنيويًا.



وأكد مدير الإذاعة أ. رمزي النواجحة ، أن الدورة الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة ومتميزة وهادفة من البرامج الدينية والتاريخية والاجتماعية والشبابية، وكذلك برامج للأطفال والمرأة وغيرها.



وأوضحت أن الدورة تحتوي على قرابة 30 برنامجًا مباشرًا ومسجلاً، ستبث عبر أثير الإذاعة على تردد (FM 98.6) وكذلك عبر منصات الإذاعة ومنصات وزارة الأوقاف على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في فترات الصباح والظهيرة والعصر والمساء".



واستعرض النواجحة عددًا من البرامج التي تتضمنها الدورة منها برنامج: ترانيم الصباح، طاب المساء، الأجندة الأسبوعية، كن مختلفًا، استشارات شبابية، وجهة نظر، الصحة والحياة، ملتقى الخير، العمم هدهد، إلى مريم، الرميساء, وغيرها من البرامج المنوعة،داعيًا الجمهور إلى متابعة الإذاعة والاستمتاع ببرامجها الهادفة التي تقدم كل ما هو مفيد ونافع للمسلم في الدينا والآخرة.



يُذكر أن إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف هي إذاعة قرآنية دينية، تُعنى بجميع نواحي الحياة في المجتمع، انطلاقًا من شمول القرآن الذي تحمل اسمه، وتركز على الجوانب ذات الطابع الديني، وبالدرجة الأولى نشر القرآن الكريم وعلومه، والسنة النبوية المطهرة، إلى جانب الجوانب الاجتماعية والتربوية والسلوكية وغيرها وذلك عبر ما تُقدمه من برامج (مباشرة ومسجلة) ومواد وتسجيلات صوتية.

