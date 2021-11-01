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الأشغال: ننتظر صرف المنحة القطرية لإعمار المنازل المهدمة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:12

غزة - الرأي

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، إن وزارته تنتظر البدء بصرف المنحة القطرية لإعادة إعمار المنازل المهدمة في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأضاف سرحان لإذاعة الأقصى المحلية، أنه تم إرسال الكشوفات بأسماء أصحاب هذه البيوت للجنة القطرية، وبانتظار الحصول على موافقات للبدء بإعمارها.

وذكر أن 30 ألف مواطن استلموا دفعات أضرارهم لمن هم أقل من 500 دولار وآخرين استلموا مبالغ بـ 1900 شيكل.

وفي السياق، أوضح سرحان أنه تم بدء العمل بمشروع شارع الرشيد من المنحة المصرية، مشيرا إلى بدء المرحلة الثانية بإعداد المخططات للمدن السكنية الثلاثة، وسيتم البدء بالمدينة السكنية المقامة على أرض المدرسة الأمريكية في الشمال كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن البطؤ في عملية إزالة برج الجوهرة سببه الأساسي الحرص على سلامة المواطنين المجاورين للمكان والمحافظة على متطلبات السلامة.

وبين سرحان أنه يتم التركيز على عملية إزالة الطوابق العليا ببرج الجوهرة، حيث تم إزالة طابقين، ويتم العمل حالياً في الطابق الثالث، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر الانتهاء من إزالة خمس طوابق حتى يتم العمل من أسفل البرج.

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