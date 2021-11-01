طب الطوارئ يبدأ دورة التعامل مع الاصابات في مشفى بيت حانون

غزة- الرأي

استأنفت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات بالتعاون مع منظمة الصليب الاحمر الدولي الدورات التدريبة حول التعامل مع الاصابات ، وذلك في مستشفى بيت حانون، والتي تأتي على مدار يومين متتاليين.

وتستهدف الدورة الأطباء والتمريض العاملين بأقسام الطوارئ والحوادث في المستشفى. ويشير د. محمد العطار مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات الى أنه تم خلال الدورة تحديث الآلية المتبعة للتعامل مع حالات الاصابات بجميع أنواعها وضرورة التدخل السريع للحالات المهددة للحياة، الى جانب تنفيذ سيناريوهات عدة للتدخلات والإجراءات الطارئة للتعامل مع جميع الاصابات. وتأتي هذه الدورات ضمن تطوير الكوادر العاملة في أقسام الطوارئ والتي ستمتد لعدة أسابيع حيث تم ايقافها مؤقتا بسبب جائحة كورونا، حيث جارى استكمالها. يشار الى أن تنظيم الدورات جاء بإشراف ومتابعة مدير طب الطوارئ د. محمد العطار الذي بدوره وجه الشكر لمنظمة الصليب الاحمر الدولي.