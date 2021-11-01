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أوقاف غزة تعقد لقاءً مع رؤساء ولجان إعمار المساجد

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:35

غزة- الرأي

عقدت مديرية أوقاف غزة لقاءً مع رؤساء ولجان إعمار المساجد، في إطار مناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية المنوطة بعمل اللجان، بحضور مدير المديرية د. محمد سالم، ورئيس قسم الحسابات أ. نهاد أبو دية، ورئيس قسم المساجد أ. محمد العجلة.

وأوضح مدير المديرية د. محمد سالم أن هذا اللقاء جاء لتحديد السياسات والإجراءات المهمة لمرور مرحلة إعمار المساجد بصورة صحيحة، من الناحية الهندسية والمالية، وفق أسس ناظمة للعمل، مثمناً دور اللجان في عملية اعمار بيوت الله وخدمتها.

واستعرض سالم طبيعة العمل الخاصة بالمساجد خلال المرحلة المقبلة، وآلية الحفاظ على وجودها، لما تمثله من رافعة للعمل الاسلامي الوقفي، وتقديم صورة ناصعة ومميزة للدول والمجتمعات المتقدمة.

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