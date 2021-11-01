الإعلام : 19 صحافياً معتقلين لدى الاحتلال بذكرى انهاء الإفلات من العقاب بحقهم

غزة - الرأي:

قال المكتب الإعلامي الحكومي، في الذكرى السنوية لـ"اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، إن الاحتلال يعتقل في سجونه 19 صحافياً.

وذكر المكتب في بيان صحفي، في الذكرى التي توافق اليوم الاثنين، الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين بلغت 881 خلال عام2021م.

وأكد أن الاحتلال استهدف الشهيد يوسف أبو حسين خلال قصف منزله في قطاع غزة خلال الحرب على قطاع غزة خلال شهر مايو، واصابة 13 صحفي خلال العدوان.

وأشار البيان أن حالات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والابعاد والحبس المنزلي بحق الصحفيين بلغت 139 حالة.

وأوضح أنه تم رصد 184 انتهاك من خلال منع الصحفيين من التغطية وتعطيل عملهم، كما وتم تسجيل عدد 158حالات اتهام وتهديد وتحريض مواقع وصفحات ضمن إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وأكد البيان أنه تم تسجيل 117 حالة اقتحام ومداهمة يتخللها تحطيم وسرقات وتدمير، من بينهم 23 تدمير منازل بغزة، و57 مؤسسة إعلامية واعلانية في قطاع غزة خلال العدوان.

وذكر أنه تم تسجيل 37حالة مصادرة معدات وسحب هويات ومنع من السفر، وتسجيل عدد 25حالة تعذيب ومضايقات داخل السجون وفرض غرامات مالية بحق الصحفيين.