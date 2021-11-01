مستشفى الرنتيسي- النصر تكرم المهندس رشاد الاسي تقديراً لجهوده

غزة- الرأي

كرم د.مصطفى الكحلوت مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال _النصر المهندس رشاد الأسي مدير دائرة الهندسة والصيانة بوزارة الصحة على جهوده التي بذلها خلال عمله في مستشفيات مجمع النصر بعد بلوغه سن التقاعد.



وشارك في التكريم كلا من المدير الإداري وفاء بنات ومدير التمريض عبد المطلب الكحلوت و رؤساء الأقسام الهندسية بمجمع النصر وعدد من دائرة الهندسة والصيانة.



وأثنى د.الكحلوت على جهود المهندس الاسى خلال فترة عمله بمستشفيات مجمع النصر وتعاون دائرة الهندسة والصيانة في تسهيل مهمات العمل الخاصة بالصيانة والتعاون المشترك ما بين إدارة المستشفى وإدارة الهندسة والصيانة في متابعة العمل والمشاريع وتوفير الامكانيات والطاقات المتاحة لتخطي العقبات لضمان سير العمل و استمرار تقديم الخدمة المقدمة للمرضى.



من جانبه فقد عبر المهندس رشاد الأسي عن شكره لإدارة المستشفى على تعاونهم المتبادل مع دائرة الهندسة والصيانة في كافة المجالات وأثنى على جهود الزملاء في الدائرة من المهندسين والفنيين معززا شكره لإدارة المستشفى على هذه اللفتة الجميلة في تكريمه وتقدير جهود دائرة الهندسة والصيانة.