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مجمع ناصر يستعد لإجراء عمليات معقدة بالعظام مع وفدٍ بريطاني

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:24

مجمع ناصر يستعد لإجراء عمليات معقدة بالعظام مع وفدٍ بريطاني
مجمع ناصر يستعد لإجراء عمليات معقدة بالعظام مع وفدٍ بريطاني

خان يونس- الرأي

استقبل مجمع ناصر الطبي الوفد البريطاني لجراحة العظام والتجميل وذلك لإجراء عدة عمليات في الكسور المعقدة، حيث كان باستقباله د.عاطف الحوت مدير عام المجمع و د.محمود مطر رئيس قسم الكسور المعقدة.


وضم الوفد الزائر د.تيم جرودكار طبيب التجميل و نائب رئيس كلية الجراحين البريطانيين و د.جريم جروم رئيس قسم جراحة العظام الترميمية في مستشفى كينج من مؤسسة IDEALS وبالشراكة و دعم من مؤسسة MAP-UK .


ومن المقرر أن يقوم الوفد بإجراء 12 عملية جراحية معقدة بالشراكة مع طواقم جراحة الكسور المعقدة والتجميل في مجمع ناصر الطبي على مدار الأيام القادمة، حيث تم عمل الترتيبات اللازمة لعمل الوفد وسيتم بدء معاينة الحالات المرضية في الثالث من نوفمبر الحالي لمدة يومين على ان يتم جدولة قوائم عمليات خلال نفس الاسبوع.


وأوضح د.الحوت انه تم ترتيب حضور الوفد من قبل الادارة العامة للتعاون الدولي والادارة العامة للمستشفيات وبتنسيق متواصل معهم لتسهيل مهمة الوفد الزائر حيث ستتيح هذه الزيارة والعمل المشترك القيام بعمليات جراحية مهمة للمرضى الذين لم يستكملوا علاجهم في الخارج بسبب الحصار، إضافة الى اتاحة الفرصة لتدريب الكوادر المحلية واكتساب مهارات جديدة تخدم جودة العمل داخل المجمع.

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