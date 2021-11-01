الادارة العامة للصحة النفسية تبحث مكافحة الوصمة النفسية

غزة- الرأي

عقد مدير عام الصحة النفسية المجتمعية د. جميل سليمان، لقاًء بمؤسستي هاندكيب الدولية، ممثلة المنسقة الميدانية للمؤسسة ريهام شاهين، ومؤسسة اطباء العالم فرنسا ممثلة بالمنسقة الميدانية هبة الشريف وبحضور مدير وحدة العلاج الطبيعي في وزارة الصحة، وذلك في إطار التشبيك مع المؤسسات العاملة في مجال الصحة النفسية.

و ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقة بين الادارة العامة للصحة النفسية المجتمعية خلال المرحلة القادمة، على صعيدي التأهيل الاجتماعي وتفعيل خدمات التأهيل في مراكز الصحة النفسية المجتمعية ومستشفى الطب النفسي، بما يحقق تكامل الخدمات النفسية.

وأكد المدير العام على حرصه الشديد على تبني منهج التأهيل الاجتماعي النفسي الشامل القائم على تعافي المرضى ودمجهم في الحياة العامة من جهة وأن يقل اعتمادهم على الادوية النفسية من جهة أخرى.

وفي ذات الاجتماع تم اقتراح مجموعة من المقترحات لكسر حاجز وصمة المرض النفسي التي تحول دون تلقي الخدمات النفسي لمن يستحقها.

كما أكد د.جميل سليمان ان ملف الوصمة سيكون من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة من اجل الوصول برسالة الادارة العامة للصحة النفسية كأكبر مزود لخدمات الصحة النفسية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.