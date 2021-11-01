تعليم شرق خان يونس يعقد اجتماعًا للقائمين على مسابقة "المعلم القيمي"

خان يونس- الرأي

عقدت مدير الدائرة الفنية فاطمة الخالدي اجتماعًا للقائمين على مسابقة المعلم القيمي، بحضور رئيس قسم الإشراف جهاد الأغا، ورئيس قسم التقنيات م. أسماء أبو موسى، ورئيس قسم الإرشاد أشر أبو عنزة، ومشرف المرحلة محمد الفرا.



وفي كلمتها ثمنت الخالدي جهود وزارة التربية والتعليم العالي في إطلاقها العديد من المبادرات والأنشطة الهادفة والمميزة لبناء الطالب بناءً تربويًا صحيحًا؛ متمسكًا بالسلوكيات الحميدة والأخلاق الفاضلة، منوهةً إلى أن المسابقة تبحث عن أفضل مبادرات وجهود المعلمين في غرس القيم من خلال 3 مجالات هي: التعليم الوجاهي، التعليم عن بُعد، والأنشطة المرافقة للمنهاج.



وبيَّنت الخالدي الدور الأساسي للمعلم في تنشئة الجيل، لأنه أساس العملية التربوية، وهو الذي يحمل لواء العلم على أكتافه، لتربية وتغذية عقول الطلبة، وله دور هام في التربية الصحيحة للأجيال القادمة، لكي يتمكنوا من إفادة مجتمعاتهم، ويمثلون القدوة الحسنة للجميع من حولهم.



وعرضت الخالدي معايير التقييم للمسابقة ومنها حداثة الفكرة، ووجود خطة للمبادرة في مجال غرس القيم لدى الناشئة، وتنفيذ أنشطة المبادرة، وظهور أثر واضح للمبادرة داخل المدرسة وخارجها، وإنتاج مواد تربوية تدعم المبادرة مثل نشرات وعروض مرئية وبوسترات ومواد إلكترونية، وتوثيق قصص نجاح في مجال غرس القيم وتعديل سلوك الطلبة، ومساعدة المعلم لزملائه المعلمين في هذا المجال وتقديم الدعم لهم، والتعاون مع إدارة المدرسة والمرشد التربوي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة من المديرية للتقييم الداخلي ثم ترشيح المبادرات الفائزة للتنافس على مستوى الوزارة، وسيتم تكريم المعلمين الفائزين.

