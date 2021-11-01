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تعليم الوسطى تفتتح دورة الإسعافات الأولية لموظفيها

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:32

تعليم الوسطى تفتتح دورة الإسعافات الأولية لموظفيها
تعليم الوسطى تفتتح دورة الإسعافات الأولية لموظفيها

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة الإسعافات الأولية لموظفي المديرية، بحضور محمد حمدان مدير الدائرة الفنية، و رهام البشيتي رئيس قسم التدريب، و حاتم عوض مدرب الدورة ضابط الإسعاف من جمعية الهلال الأحمر بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بمديرية الوسطى.


وخلال كلمته بافتتاح الدورة رحب حمدان بالمشاركين وبالمدرب، وشكر معهد التدريب التربوي وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على تنظيم هذه الدورة المهمة التي تفيد الإنسان للحفاظ على حياته وحياة الآخرين من حوله، مشيداً بأهمية الدورة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى الموظفين، وتدريبهم على التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة التي قد تواجههم، إضافة لإكسابهم الخبرة اللازمة لحماية أنفسهم وعائلاتهم في حالات الطوارئ والكوارث.


هذا واشتملت الدورة التي ينفذها المعهد الوطني للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على (5) لقاءات بواقع (20) ساعة تدريبية، وتركز على مبادئ وطرق الإسعافات الأولية بجانبيها النظري والعملي, وتعريف الموظفين على آلية التعامل مع الحالات المرضية والإصابات التي تواجههم في الحياة العملية.
 

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