التعليم تشرع بفعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج غرس القيم

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ فعاليات الأسبوع الثالث من “برنامج غرس وتعزيز القيم” والذي يتعلق بتوعية الطلبة من مخاطر التدخين والمخدرات عند الطلاب، والالتزام بالزي المحتشم ونبذ التبرج عند الطالبات، وذلك في كافة المدارس في محافظات قطاع غزة للعام الدراسي 2021-2022.



وقالت الوزارة إنه سيتم التركيز خلال هذا الأسبوع على توعية الطلبة من مخاطر التدخين والمخدرات والالتزام بالزي المحتشم ونبذ التبرج.



وأضافت الوزارة أن البرنامج جرى إعداده بالكامل من قبل الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار القرآن الكريم والسنة ومؤسسات حكومية ووطنية ومجتمعية.



وبينت أن الفعاليات والأنشطة ستنفذ من خلال الإذاعة المدرسية، واستضافة عدد من الدعاة والخطباء والمختصين، إضافة إلى استحضار دور المرشد التربوي، وتصميم لوحات إرشادية، وأنشطة صفية، وبوسترات ومواد توعوية، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي.



كما أوضحت الوزارة أن تنفيذ أنشطة هذا الأسبوع يأتي استكمالًا للعديد من البرامج التي تعزز القيم لدى الطلبة والتي نفذتها الوزارة في وقت سابق ومنها إطلاق حملة الواجب نحو الله والوطن والآخرين والذات، ومسابقة المعلم القيمي، وحملة مدرستي بيتي الثاني، وتعظيم الذات الإلهية، والتضامن مع الأسرى الأبطال.

