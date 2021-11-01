الحكم المحلي تعقد لقاًء حول السلم المجتمعي لمخاتير محافظة غزة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي لقاءا تثقيفيا للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح لتعزيز الفهم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع وأهم الواجبات المنوطة والتي كانت بالتعاون مع بلدية غزة.

وحضر اللقاء الذي حمل عنوان "السلم المجتمعي وأخلاقيات المهنة" عضو المجلس البلدي أبو ماهر صبرة، د.نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين، أ. عفيف عروق مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي.

ورحب عضو المجلس البلدي أبو صبحة بالحضور معرباً عن تقديره لجهود وزارة الحكم المحلي في الاهتمام بالمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح وتنفيذ هذا النوع من الدورات المثمرة والهادفة، متمنياً أن تكون حققت الهدف والاستفادة منها في المحافظة على النسيج المجتمعي.

فيما عبر مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي عفيف عروق عن شكره على استضافتها سلسلة اللقاءات والتعاون مع الوزارة لتنفيذها، كما قدم شكره للمخاتير والوجهاء على المشاركة والحضور متمنياً الاستفادة منها في خدمة شعبنا ومواصلة مسيرة الخير والإصلاح.

وبين أن اللقاء الأول سيتناول الحديث عن تعزيز الفهم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع والتأكيد على ضرورة الالتزام به في حل القضايا.

من جانبه أكد د. نسيم على عددٍ من القواعد فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس، وبدأ حديثه بتبيان فضل الإصلاح وثمراته، وكيف أن الشريعة أقرت كل ما من شأنه أن يقرب بين المسلمين، ونهت عن كل ما من شأنه أن يسيء العلاقة ويقطع المودة بينهم.

وتطرق لقواعد وآداب الإصلاح بين الناس، من سلامة النية وإخلاصها لوجه الله، وتحقق العلم والفهم، وعدم مخالفة الشرع، واتباع سبيل الحكمة والموعظة الحسنة، وضرورة تحري العدل والإنصاف، والتحلي بالصبر وعدم اليأس، وغيرها.

وأوضح ضرورة ترسيخ قيمة الوحدة والتمكين بين أبناء شعبنا وتعزيز الإصلاح بينهم، لافتاً إلى دور الوجهاء ورجال الإصلاح والمخاتير في توحيد أبناء شعبنا وتأثيرهم على واقعنا الفلسطيني خاصة في ظل الظروف العصيبة التي يحياها شعبنا.

