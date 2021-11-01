كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق إضافة للحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2021/36).

وبينت الوزارة أن إجراء فحص كورونا للحافلتين "الأولى والثانية" من الكشف الجديد سيكون اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الثلاثاء 11/2: فحص الحافلتين (3+4).

- الأربعاء 11/3: فحص الحافلتين (5+6).

- الخميس 11/4: فحص الحافلتين (7+8).

- الأحد 11/7: فحص الحافلتين (9+10).