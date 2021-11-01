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نشر كشف "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:10

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري.

وبينت الهيئة أن السفر غداً الثلاثاء، سيكون للأسماء حتى الرقم (50) من الكشف المنشور، داعية إياهم لإجراء فحص "كورونا" فوراً وحتى الساعة 6 مساء اليوم في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

ودعت الواردة أسمائهم حتى الرقم 50 التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وقالت: "باقي الأسماء في الكشف عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا غداً الثلاثاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً، وانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم".

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