يوفنتوس لتأكيد التأهل والصدارة أمام زينيت الروسى

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره زينيت سانت بطرسبرج الروسي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب أليانز ستاديوم، فى إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد زينيت سانت بطرسبرج في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح اليوفي في تقديم مستوى مميز في هذه البطولة بتحقيق الفوز من أجل التأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل وحسم الأمور لصالحه.

ولم يعرف فريق السيدة العجوز الخسارة أمام زينيت في دوري الأبطال، حيث التقي الفريقان في 3 مباريات، تعادلا في مباراة، وانتصر مرتين.

وقرر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، معاقبة لاعبيه بمعسكر مغلق حتي السبت المقبل، لمزيد من التركيز وتحمل المسئولية لإنقاذ هيبة البيانكونيري المحلية.

وطالب أليجري لاعبيه بالفوز أمام زينيت لإحتواء غضب الجماهير، بعد الهزيمة ضد هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يدخل يوفنتوس المباراة بتشكيل من :

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – جيورجيو كيليني – أليكس ساندرو

الوسط: بينتاكور – آرثر ميلو – أدريان رابيو

الهجوم: خوان كواردرادو – باولو ديبالا – ألفارو موراتا.

في المقابل، يبحث الفريق الروسي في هذه الموقعة عن الخروج منها بنتيجة إيجابية، يحاول من خلالها تعزيز رصيده من النقاط ليبقى له أمل التأهل إلى الدور المقبل.