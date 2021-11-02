شريحة إلكترونية تكشف الخلايا السرطانية

طور علماء من جامعة لا تروب في أستراليا، شرائح ملونة مجهرية بتقنية «النانو»، يطلق عليه اسم «NanoMslide» قادرة على إظهار الخلايا السرطانية بألوان مميزة، ما يتيح للخبراء اكتشاف علامات المرض بسهولة أكبر.

وتعتمد التكنولوجيا الجديدة على «فيزياء البلازمونات والفضة»، وتوفر الطبقات الرقيقة من الفضة مجالات كاملة من الإلكترونات الحرة التي تساعد على كشف الخلايا.

وتكشف عن تكوين الخلايا الموضوعة عليها من خلال عرض ضوئي مرمز بالألوان ويعد بتمكين تشخيص المرض في وقت مبكر وأسرع من ذي قبل، من دون استخدام البقع التي تتطلب عمالة مكثفة والتي تخاطر بإتلاف العينات.

وتتطلب شرائح التكنولوجيا النانوية وقت إعداد أقل بكثير من التقنيات الحالية، ويمكن الحصول على النتائج في أقل من 10 دقائق، وتحدد أجزاء الورم المراد إزالتها أثناء الجراحة.

وقال بريان آبي الفيزيائي والكيميائي من جامعة لاتروب: تعتمد الأساليب الحالية لتصوير الأنسجة في الأغلب على تلطيخ الخلايا أو وضع العلامات عليها لجعلها مرئية تحت المجهر.

وأضاف: حتى مع التلوين أو وضع العلامات، قد يكون من الصعب على اختصاصيي علم الأمراض اكتشاف الخلايا السرطانية، مع احتمال حدوث خطأ في تشخيص بعض العينات، لا سيما خلال المراحل المبكرة جداً من المرض.