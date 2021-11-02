وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للبترول تضبط مخزن وقود غير نظامي وكالة الرأي الفلسطينية جهودٌ حكومية متظافرة لمواجهة طوارئ الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2105) الثلاثاء 2/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية وعد بلفور.. يوم أن أسست بريطانيا مأساة الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات: مبادرة تخفيضات رسوم الترخيص تنال استحسان المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يتجه لخصم ديوان كهرباء الضفة من ضرائب السلطة وكالة الرأي الفلسطينية مدارس تعليم خان يونس تحيي يوم المرشدة العربية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنفذ فعاليات مدرسية للتنديد بوعد بلفور المشؤوم وكالة الرأي الفلسطينية شريحة إلكترونية تكشف الخلايا السرطانية وكالة الرأي الفلسطينية 700 دولار ثمناً لفنجان قهوة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

شريحة إلكترونية تكشف الخلايا السرطانية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:20

شريحة إلكترونية تكشف الخلايا السرطانية
شريحة إلكترونية تكشف الخلايا السرطانية

طور علماء من جامعة لا تروب في أستراليا، شرائح ملونة مجهرية بتقنية «النانو»، يطلق عليه اسم «NanoMslide» قادرة على إظهار الخلايا السرطانية بألوان مميزة، ما يتيح للخبراء اكتشاف علامات المرض بسهولة أكبر.
وتعتمد التكنولوجيا الجديدة على «فيزياء البلازمونات والفضة»، وتوفر الطبقات الرقيقة من الفضة مجالات كاملة من الإلكترونات الحرة التي تساعد على كشف الخلايا.
وتكشف عن تكوين الخلايا الموضوعة عليها من خلال عرض ضوئي مرمز بالألوان ويعد بتمكين تشخيص المرض في وقت مبكر وأسرع من ذي قبل، من دون استخدام البقع التي تتطلب عمالة مكثفة والتي تخاطر بإتلاف العينات.
وتتطلب شرائح التكنولوجيا النانوية وقت إعداد أقل بكثير من التقنيات الحالية، ويمكن الحصول على النتائج في أقل من 10 دقائق، وتحدد أجزاء الورم المراد إزالتها أثناء الجراحة.
وقال بريان آبي الفيزيائي والكيميائي من جامعة لاتروب: تعتمد الأساليب الحالية لتصوير الأنسجة في الأغلب على تلطيخ الخلايا أو وضع العلامات عليها لجعلها مرئية تحت المجهر.
وأضاف: حتى مع التلوين أو وضع العلامات، قد يكون من الصعب على اختصاصيي علم الأمراض اكتشاف الخلايا السرطانية، مع احتمال حدوث خطأ في تشخيص بعض العينات، لا سيما خلال المراحل المبكرة جداً من المرض.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟