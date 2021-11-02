التعليم تنفذ فعاليات مدرسية للتنديد بوعد بلفور المشؤوم

غزة- الرأي

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة المئات من الفعاليات والنشاطات في المدارس والمؤسسات التعليمية للتنديد بوعد بلفور المشؤوم، وذلك في الذكرى السنوية الـ 104 لهذا الوعد الذي بموجبه أعطت بريطانيا وعداً للاحتلال الصهيوني بإقامة وطن له على أرض فلسطين.



وهدفت الفعاليات إلى توعية الطلبة وتعريفهم بوعد بلفور وتاريخه وآثاره على القضية الفلسطينية، وكيف يمكن لنا كفلسطينيين التصدي لهذا الوعد ومواجهة كل المخططات الصهيونية ضد وطننا وشعبنا و هويتنا.



كما هدفت النشاطات إلى إرسال رسالة للعالم تبين آثار وعد بلفور من احتلال غاشم لفلسطين ومقدساتها والتهجير والانتهاكات والعدوان ضد الإنسان الفلسطيني، والعمل على حشد الدعم والمناصرة العالمية لفلسطين وقضيتها العادلة.



واتبعت المدارس العديد من الأساليب في تنفيذ الفعاليات مثل توظيف الإذاعة المدرسية وجانب من الحصص الدراسية، ومجلات الحائط والبوسترات واستضافة متخصصين، وتفعيل منصات التواصل الاجتماعي وصفحات المدارس والصفوف الافتراضية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة لتوجيه رسائل بعدة لغات عالمية مثل الإنجليزية والتركية والفرنسية وذلك لإظهار مظلومية شعبنا للعالم نتيجة هذا الوعد المشؤوم.