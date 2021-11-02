المواصلات: مبادرة تخفيضات رسوم الترخيص تنال استحسان المواطنين

غزة- الرأي

قال خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة النقل والمواصلات، إن مبادرة التخفيضات نالت استحسان كبير من قبل المواطنين حيث لوحظ الاقبال الشديد على دوائر الترخيص بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة.



وأضاف الزيان أن وزارته قامت بهذه المبادرة تخفيفاً عن كاهل المواطنين في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها القطاع واستكمالاً لجهودها في تحسين البيئة المرورية.



وأوضح أن المبادرة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وقد نقوم بدراسة تمديدها إذا لوحظ الالتزام وضبط الحالة المرورية على الطريق من قبل المواطنين.



ونوه الزيان إلى تشديد الإجراءات على المخالفين للقانون للحد من حوادث السير التي تسببت بالأضرار الكبيرة بالأرواح وكذلك بالاقتصاد الوطني.



من جانبه شكر المواطن محمد عبد العزيز وزارة النقل والمواصلات على هذه المبادرة وتلبية مطالب السائقين في تخفيض رسوم الترخيص.



وتابع عبد العزيز بالقول إن تخفيض المركبات 50% أفضل للمواطن في سبيل تسوية أوضاعهم القانونية والسير على الطريق بشكل قانوني لحماية صاحب المركبة.

بدورة قال المواطن عبد الله شعبان أن هذه المبادرة خففت الكثير على المواطنين وتلزمنا في ترخيص المركبة بشكل دوري وتجنب تراكم الديون عليها.