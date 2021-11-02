وكيل الزراعة يلتقي موظفي الشؤون الادارية والمالية

غزة-الرأي

التقى وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري بموظفي الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها بشكل دوري مع إدارات الزراعة.

واستمع اليازوري، من خلال مدير الإدارة محمد النجار، إلى أهم الأعمال والخدمات التي يتم تنفيذها، مشيداً بالطاقة المبذولة من الكوادر والموظفين في ظل الإمكانات المتاحة.

بدوره، اعتبر وكيل وزارة الزراعة، أن الادارة المذكورة، من الادارات الهامة في الوزارة ويقع على عاتقها الكثير من المهام، مشدداً على دورها في ضبط الدوام الرسمي لموظفي الوزارة.

واكد على ضرورة ضبط وحث العاملين في الميدان إلى الالتزام بمهامهم من خلال التقيد بالخطط الموضوعة وتوثيق أعمالهم بدقة.

من جانب آخر، التقى اليازوري بدائرة تكنولوجيا المعلومات ومديرها إياد أبو منديل، مؤكداً على تعزيز جانب البيانات والمعلومات من حيث الكمية و النوعية، وذلك من خلال بناء نظام المعلومات الزراعي لترشيد اتخاذ القرارات.

