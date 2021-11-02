المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أكتوبر/2021.

وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ يوم غدٍ الأربعاء 3/11 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج، وفق إجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.