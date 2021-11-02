المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أكتوبر/2021.
وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ يوم غدٍ الأربعاء 3/11 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج، وفق إجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.
عاجل |
02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:40
10:574 حالات وفاة و217 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة
11:08الصحة تفتتح عيادة لعلاج الإصابات والجرحى بالمستشفى الاندونيسي
10:57صحة البيئة بخانيونس تنفذ عدة جولات تفتيشية لمراقبة صحة المياه
10:55"الاعلام الحكومي "يحمل بريطانيا المسؤولية ويطالبها بالاعتذار والتعويض
10:36"مباحث التموين" تضبط مخزن وقود مخالفاً لاجراءات السلامة