التحفيظ بالأوقاف يُطلق التطبيق الإلكتروني (حلقتي)

غزة-الرأي

أطلقت دائرة التحفيظ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع دائرة البرمجة والحاسوب التطبيق الإلكتروني (حلقتي), وذلك ضمن خطة الوزارة وسعيها لتحقيق التحول الإلكتروني في مجالات عملها وحوسبة عمل التحفيظ.

بدوره،أكد مدير دائرة التحفيظ أ. حمد النجار خلال لقاءه بمدراء وكوادر التحفيظ على أهمية التطبيق ودوره في الارتقاء بمستوى وآليات العمل, منوهاً بأن إدارته تهدف من خلال هذا التطبيق للاستغناء عن استخدام الأوراق خلال العمل والانتقال للعمل الالكتروني وحوسبته, وإتمام عملية الربط بين أقسام التحفيظ وإداراته.

وأضاف :"تكمن أهمية التطبيق في إدخال التقارير في وقتها المحدد ومتابعتها وتصويبها, وهو إضافة جديدة للارتقاء بمشروع تحفيظ القرآن الكريم"

وقدم النجار شكره لدائرة الحاسوب على جهودها المتميزة والمستمرة في خدمة القرآن الكريم, وتصميمها برنامجي التحفيظ المحوسب وحلقتي, مثمناً في الوقت ذاته دور المهندس حازم حمدقة في هذا الجانب.

